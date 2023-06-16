Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu

Başak burcu

23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğan ve toprak elementine sahip olan kişilerdir. Başak burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen her konuda başarılı olmak isteyen kişilerdir. Başarılı olabilmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf eden başak burçları, çevresinde bulunan insanlardan da her daim takdir edilmek istemektedir.