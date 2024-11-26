Temastan Hoşlanmayan 5 Burç Belli Oldu

Astrolojiye göre bazı burçlar, kişisel sınırlarına ve bireysel alanlarına fazlasıyla önem verir. Bu kişiler fiziksel temasa mesafeli olabilir ve bu durum genellikle duygusal yapılarına veya yaşam tarzlarına bağlıdır. Peki, hangi burçlar kişisel alanlarına dokunulmasını istemez? İşte, temastan hoşlanmayan ve sınırlarına sıkı sıkıya bağlı 5 burç...