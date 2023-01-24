Taşı bile çatlatırlar: İşte en inatçı burçlar

2. Oğlak (21 Aralık - 20 Ocak)

Oğlaklar, hayatı bir dağ olarak görür ve zirveye ulaşana kadar her engeli aşmaya kararlıdır. Kendilerini ve başkalarını inanılmaz derecede yüksek bir standartta tutan Oğlaklar, yüksek başarı sahibi ve kurallar uyan insanlardır. Ne kadar kendilerine karşı eleştirel olsalar da yaşamlarını devam ettirmek için kendi düşüncelerine ve hislerine güvenir.