Taşı bile çatlatırlar: İşte en inatçı burçlar
Hepimizin çevresinde ne yaparsak yapalım fikrini değiştiremediğimiz inatçı birileri vardır. Bu kişiler bir kez kararın verdiğinde onları durumu farklı görmeye ikna etmeye çalışmak neredeyse imkansızdır.
Alışkanlıklara ve inançlara tutunmak söz konusu olduğunda, astroloji bize bazı burçların neden diğerlerine oranla daha inatçı ve sabit fikirli olduğunu anlatabilir.
Sabah gazetesinin derlemesine göre çevrenizde görebileceğiniz en inatçı insanlara ait 3 burç:
1. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Boğalar çevresinde deneyimledikleri şeylerden keyif alır. İster örgü örmek olsun isterse sakinleştirici bir müzik, bu Boğa burçlarını rahatlatacaktır. Bu toprak grubu burç sevdiği şeylerin etrafında olmasından mutluluk duyar. Boğa burcu bir arkadaşla buluştuğunuzda, bekleneni bekleyin.
Haftalık akşam yemeği planları, ardından yüzlerce kez izledikleri bir filmi tekrar izleme planları olduğunu görebilirsiniz. Boğalar, zamanlarını nasıl harcayacakları konusunda oldukça kesindirler ve kafalarını bir fikre taktıktan sonra asla kımıldamazlar. Sabit burçlar olarak, Boğa'nın katı planlara ve inanç sistemlerine saplanıp kalması kolaydır. Özellikle de bu olağan alışkanlıklar kendilerini çok güvende hissettirdiği için böyle davranırlar.
2. Oğlak (21 Aralık - 20 Ocak)
Oğlaklar, hayatı bir dağ olarak görür ve zirveye ulaşana kadar her engeli aşmaya kararlıdır. Kendilerini ve başkalarını inanılmaz derecede yüksek bir standartta tutan Oğlaklar, yüksek başarı sahibi ve kurallar uyan insanlardır. Ne kadar kendilerine karşı eleştirel olsalar da yaşamlarını devam ettirmek için kendi düşüncelerine ve hislerine güvenir.