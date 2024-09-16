Süper Kanlı Ay Tutulması'nın Etkilerine Hazır Olun

Koç Burcu: Duygusal derinlikler ve içsel keşifler ön planda olacak. Bu dönemde eski travmalardan arınma ve duygusal blokajları aşma fırsatı bulabilirsiniz.



Boğa Burcu: Sosyal ilişkilerde ve arkadaşlıklarda dönüşüm zamanı. Eski ilişkilerden ayrılıp, yeni ve uyumlu bağlantılar kurma şansı yakalayabilirsiniz.



İkizler Burcu: Kariyer ve toplumsal statüde önemli değişiklikler yaşanabilir. İş hedeflerinizi gözden geçirip yeni yönler belirlemek için uygun bir dönem.