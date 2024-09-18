Süper Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den İzlenecek mi?

Bu nadir gök olayı, üç farklı astronomik olayın bir araya gelmesiyle meydana gelir:

- Süper Ay: Ay, Dünya’ya en yakın konumda olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma "Süper Ay" denir.

- Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında, Dünya'nın atmosferinden geçen güneş ışınları Ay’a kırmızımsı bir renk verir. Bu, "Kanlı Ay" olarak bilinir.

- Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay’ın tam hizaya gelmesiyle Ay tutulması oluşur.

Bu üç olay bir araya geldiğinde "Süper Kanlı Ay Tutulması" ortaya çıkar. Ay, hem daha büyük hem de kırmızı bir renge bürünmüş şekilde gökyüzünde yer alır. Ay, bu süreçte normalden yüzde 14 daha büyük görünecek.