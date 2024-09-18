Süper Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den İzlenecek mi?
2024 yılının son büyük gök olayı olan Süper Kanlı Ay tutulması, gök bilim meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman Türkiye'den izlenme şansı olacak mı?
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki astroloji tutkunları ve gökyüzü olaylarını takip eden vatandaşlar, bu nadir olayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceğini araştırıyor. Üç gök olayının aynı anda gerçekleştiği bu tutulma, büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi gerçekleşecek. Dünya, Güneş ile Dolunay’ın arasından geçerek Ay'ın üzerine gölge düşürecek. Tutulma 18 Eylül sabahı saat 05.15’te başlayacak ve saat 06.16’da sona erecek. Dolunay ise tutulmadan iki gün önce, 16 Eylül'de tam halini alacak.
Bu nadir gök olayı, üç farklı astronomik olayın bir araya gelmesiyle meydana gelir:
- Süper Ay: Ay, Dünya’ya en yakın konumda olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma "Süper Ay" denir.
- Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında, Dünya'nın atmosferinden geçen güneş ışınları Ay’a kırmızımsı bir renk verir. Bu, "Kanlı Ay" olarak bilinir.
- Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay’ın tam hizaya gelmesiyle Ay tutulması oluşur.
Bu üç olay bir araya geldiğinde "Süper Kanlı Ay Tutulması" ortaya çıkar. Ay, hem daha büyük hem de kırmızı bir renge bürünmüş şekilde gökyüzünde yer alır. Ay, bu süreçte normalden yüzde 14 daha büyük görünecek.
TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Süper Kanlı Ay tutulması, Avrupa, Afrika, Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika’da izlenebilecek. Türkiye de bu olağanüstü gökyüzü olayını gözlemleyebilecek ülkeler arasında yer alıyor.