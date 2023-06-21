Son dakikaya kadar beklerler: Doğuştan tembel olan 5 burç açıklandı

Astroloji meraklısı olan herkes tembel burçları merak ediyor. Doğuştan tembel olan burçlar tüm işlerini hep son ana kadar bekletiyor.

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Son dakikaya kadar beklerler: Doğuştan tembel olan 5 burç açıklandı - Resim: 1

BALIK BURCU

Balık burcu çok tembel olabilir. Yanlarında duran bardaklarını bile almayacak kadar tembeller. Çok yaratıcılar ve hobileri konusunda çok tutkulular ama aynı zamanda ağır ertelemeye eğilimliler.

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Son dakikaya kadar beklerler: Doğuştan tembel olan 5 burç açıklandı - Resim: 2

Ellerindeki her görevden son dakikaya kadar kaçınmaya çalışacaklar.

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Son dakikaya kadar beklerler: Doğuştan tembel olan 5 burç açıklandı - Resim: 3

KOVA BURCU 

Bu burç, çoğunlukla kendi iç dünyalarına hapsolmuştur, bu nedenle kişisel çıkarlarının dışına çıkmak onlar için zordur. Ayrıca başkaları için bir şeyler yapmakta zorlanırlar.

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Son dakikaya kadar beklerler: Doğuştan tembel olan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Çamaşır makinesini boşaltmaktan çöpü çıkarmaya kadar her şeyi reddedecekler. Başka şeylerle eğlenmeyi severler ama sevmedikleri bir şeyi yapmalarını istediğinizde asla yapmazlar.

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