Son dakikaya kadar beklerler: Doğuştan tembel olan 5 burç açıklandı
Astroloji meraklısı olan herkes tembel burçları merak ediyor. Doğuştan tembel olan burçlar tüm işlerini hep son ana kadar bekletiyor.
BALIK BURCU
Balık burcu çok tembel olabilir. Yanlarında duran bardaklarını bile almayacak kadar tembeller. Çok yaratıcılar ve hobileri konusunda çok tutkulular ama aynı zamanda ağır ertelemeye eğilimliler.
Ellerindeki her görevden son dakikaya kadar kaçınmaya çalışacaklar.
KOVA BURCU
Bu burç, çoğunlukla kendi iç dünyalarına hapsolmuştur, bu nedenle kişisel çıkarlarının dışına çıkmak onlar için zordur. Ayrıca başkaları için bir şeyler yapmakta zorlanırlar.
Çamaşır makinesini boşaltmaktan çöpü çıkarmaya kadar her şeyi reddedecekler. Başka şeylerle eğlenmeyi severler ama sevmedikleri bir şeyi yapmalarını istediğinizde asla yapmazlar.