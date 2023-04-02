Sırrınızı gözü kapalı verebilirsiniz: İşte en güvenilir burçlar

Bir ilişkide kendinizi güvende, emniyette ve anlaşılmış hissettiğinizde bu partneriniz tarafından çok değer gördüğünüz anlamına gelir.

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Sırrınızı gözü kapalı verebilirsiniz: İşte en güvenilir burçlar - Resim: 1

İlişkilerde herkes partnerine güven duymak ister. Astrolojide de özellikle ilişkiler konusunda çok güvenilir olan burçlar var. Bu burçlar sevdikleri insana asla ihanet etmez ve onları her zaman el üstünde tutarlar. 

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Sırrınızı gözü kapalı verebilirsiniz: İşte en güvenilir burçlar - Resim: 2

BOĞA BURCU

Boğa, ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın her alanında istikrar ve güvenliğe değer veren bir burçtur.

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Sırrınızı gözü kapalı verebilirsiniz: İşte en güvenilir burçlar - Resim: 3

Genellikle, önemli diğerlerinin duygusal iyiliğine öncelik veren çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Partnerlerine güvenebilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

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Sırrınızı gözü kapalı verebilirsiniz: İşte en güvenilir burçlar - Resim: 4

YENGEÇ BURCU 

Yengeçler duygularıyla çok temas halindedir ve başkalarına karşı çok empatik olma eğilimindedir.

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