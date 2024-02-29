Sevgilisini en çok sahiplenen burçlar belli oldu

BOĞA BURCU

Boğa burçları partnerlerine olan sadakatleri ve bağlılıklarıyla tanınırlar. Ancak bu burçta doğan insanlar güvensiz olabileceği ve partnerini kaybetmekten korkabileceği için sadakatleri bazen sahiplenme duygusuna da yol açabilir. Ayrıca sıklıkla partnerlerinden güvence ve doğrulama isteyebilirler.