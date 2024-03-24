Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, gerçeği bükmeye diğer burçlardan daha yatkınlar. En yalancı 5 burç açıklandı.
İKİZLER BURCU
İkizler, hava burcu olarak bilinir ve iletişim kurma yetenekleriyle tanınırlar.
Ancak, aynı zamanda oldukça ikna edici olabilirler ve gerektiğinde gerçeği bükebilirler.
BALIK BURCU
Balık, zodyakın en hayalperest ve duygusal burçlarından biridir. Gerçekten inanmak istedikleri şeylere inanma eğilimindedirler.
Ve bu bazen gerçeği renklendirmelerine yol açabilir.
TERAZİ BURCU
Terazi, uyum ve barışı her şeyden çok sever.
Çatışmalardan kaçınmak için gerçeği bükmeye istekli olabilirler.
YAY BURCU
Yay, zodyakın en maceraperest ve iyimser burçlarından biridir. Hikaye anlatmayı severler.
Ve hikayelerini daha ilgi çekici hale getirmek için gerçeği biraz abartmaya meyilli olabilirler.
AKREP BURCU
Akrep, zodyakın en gizemli ve yoğun burçlarından biridir.
Kendi programlarını korumak için gerçeği gizlemeye veya bükmeye istekli olabilirler.