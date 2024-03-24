Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar, gerçeği bükmeye diğer burçlardan daha yatkınlar. En yalancı 5 burç açıklandı.

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Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı - Resim: 1

İKİZLER BURCU

İkizler, hava burcu olarak bilinir ve iletişim kurma yetenekleriyle tanınırlar.

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Ancak, aynı zamanda oldukça ikna edici olabilirler ve gerektiğinde gerçeği bükebilirler.

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BALIK BURCU

Balık, zodyakın en hayalperest ve duygusal burçlarından biridir. Gerçekten inanmak istedikleri şeylere inanma eğilimindedirler.

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Ve bu bazen gerçeği renklendirmelerine yol açabilir.

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TERAZİ BURCU

Terazi, uyum ve barışı her şeyden çok sever.

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Çatışmalardan kaçınmak için gerçeği bükmeye istekli olabilirler.

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YAY BURCU

Yay, zodyakın en maceraperest ve iyimser burçlarından biridir. Hikaye anlatmayı severler.

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Ve hikayelerini daha ilgi çekici hale getirmek için gerçeği biraz abartmaya meyilli olabilirler.

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AKREP BURCU

Akrep, zodyakın en gizemli ve yoğun burçlarından biridir.

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Kendi programlarını korumak için gerçeği gizlemeye veya bükmeye istekli olabilirler.

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