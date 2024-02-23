Şakalarına gülmeden duramazsınız: En komik 5 burç belli oldu
Zodyak'ın en komik burçları belli oldu. Bu burçlara sahip kişilerin yanında gülmeden zaman geçirmeniz mümkün değil...
Mizah duygusu gelişmiş insanların yanında zamanın nasıl geçtiğini kimse anlamaz. Peki bu komik insanların hangi burçtan olduğunu hiç merak ettiniz mi? Posta'nın aktardığına göre zodyakta en komik olarak bilinen burçlar şöyle...
İKİZLER BURCU
İkizler burcu harika mizah anlayışı sebebiyle çok eğlenceli olur. Gergin bir sohbetin ortasında olsalar bile, bazı diyaloglarla insanları güldürmeyi her zaman başarırlar. Bazen bunun farkına bile varmazlar. En basit şeyleri söylerken bile çevrelerindeki insanların neden güldüklerine bile kafaları karışır.
İkizler burcunun eğlenceli ve şakacı yönü onlarla çok güzel vakit geçirmenizi sağlar. Konuştukları her konu ilginizi çekebilir ve çok keyif alabilirsiniz.
ASLAN BURCU
Aslan burcu olanlar çevresindeki insanları nasıl güldürecekleri iyi bilirler. Sürekli ilgi çekmelerinin sebeplerinden biri de insanları çok fazla güldürmeleri ve eğlenceli şakalar, sohbetler yapmaları olabilir. Eğer kafalarına koyarlarsa ve insanları güldürme işini ciddiye alırlarsa, büyük stand-up komedyenleri de olurlar.
Aslan burçları ayrıca çok sevecen ve sıcakkanlı davranır. Onların bu samimi yönleri de her zaman ilgi çeker. Aslan burcu bir kişiyle beraberken vaktinizin nasıl geçtiğiniz anlamazsınız.
BAŞAK BURCU
Başakların hiç beklemediğimiz anlarda söyleyecek çok esprili şeyleri vardır. Zekice espriler yaparlar ve bazen kelimelerle aralarının nasıl olduğunu kıskanmamıza neden olur.
Başak burçlarının mizah anlayışı herkese göre çok farklıdır. Neyi ne zaman nasıl söyleyeceklerini akıllıca, doğru zamanda doğru kişiye nasıl söyleyeceklerini başak burçları çok iyi bilir. Başak burçları ile birlikteyken gülmekten karnınıza ağrılar girebilir.
YAY BURCU
Yay burcu olanlar gergin ortamlardan nefret eder. Bu sebeple de sohbet anında bolca eğlenceli şakalar yapar. Herkesin düşündüğü ama yüksek sesle söylemediği garip anlarda her şeyi açık açık söyleyen kişi genellikle yay burçları olur. Onların filtreyi asla yoktur. Ne düşündüklerini hemen söylerler.
Yay burcu olanlar bazen ne zaman susacağını bilmez. Fazla dürüst mizah anlayışları onları genellikle üzebilir. Ancak genel olarak yay burçları ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
KOÇ BURCU
Koç burcunun da çok değişik bir mizah anlayışı bulunur. İnsanları güldürmeyi ve gülmeyi çok seven koç burcu her konuda sınırsız şakalar yapabilir. Ahlak konusunda da şakalar yaparlar ama duyguları incitmemeye özen gösterir.
Koç burçları genellikle ailesiyle ve arkadaşlarıyla samimi bir bağ kurmak için şakalar yapar. Herkesin taklidini yapmayı severler ve bu konuda yetenekli olurlar. Yaptıkları taklitlerle herkesi güldürmeyi başarırlar.