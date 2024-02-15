Sadece kendilerini düşünüyorlar: En duygusuz burçlar belli oldu

Bir şeyleri kafalarında bitirdiklerinde duygularınıza saygı göstermezler ve kendi bildiklerini okurlar. Hiç ummadığınız bir anda sizi bırakabilirler. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar birlikte olmayı isteyebilirler. İkizler burcunun bu düşüncesiz tavrı partnerlerinizi çok üzer.