Sadece kendilerini düşünüyorlar: En duygusuz burçlar belli oldu
Zodyağın en acımasız ve en duygusuz burçları belli oldu. Onlar kendilerinden başka kimseyi önemsemiyor, sadece kendini düşünüyor...
Posta'nın haberine göre astrolojide en duygusuz olarak bilinen burçlar şöyle:
İKİZLER BURCU
İkizler burcu astrolojide kararsız olması ile bilinir. İkizler burcu olanlar çok çabuk fikir değiştirebilir. Her zaman hayatında yenilik arar. İkizler burcu eğer gerçekten sıkıldıysa çekilmez ve kırıcı olabilir.
Bir şeyleri kafalarında bitirdiklerinde duygularınıza saygı göstermezler ve kendi bildiklerini okurlar. Hiç ummadığınız bir anda sizi bırakabilirler. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar birlikte olmayı isteyebilirler. İkizler burcunun bu düşüncesiz tavrı partnerlerinizi çok üzer.
AKREP BURCU
Akrep burcu, ilişkilerinde tutkulu ve kararlı olur. Bu özelliklerinin yanında Akrep burcu ilişkilerinde her zaman dürüst davranır.
Gördüklerini ve duyduklarını hemen söyler. Karşısındaki kişiyi eleştirmekten asla çekinmez. Onların duyarsız tavırları kırılmasına sebep olabilir.
Bir Akrep güvenemediyse söylemekten çekinmez, konuştuğunda ise paramparça olabilirsiniz. Akrep burcunun net cümlelerini duymaya hazır olmayabilirsiniz. Ancak o bunu düşünmeden her şeyi bir bir söyler.
KOVA BURCU
Kova burcu olanlar ilişkiler konusunda güvensiz ve korkar davranabilir. Kova burçları özgür olmayı çok sever.
Bu sebeple ilişkilerinde birine bağlanmaktan çok korkarlar. Bir ilişkide kararlı ve dürüst olabilirler, sonra ilgisiz davranırsanız kalp kırıcı olurlar. Kova burçları ilişkilerinde tutarsız olur. Bu sebeple partnerini çok fazla incitebilir.
Kova burcu bağımsız davranışlarıyla hayatında biri yokmuş gibi davranabilir. Onlarla ilişki yürütebilmek neredeyse imkansızdır.