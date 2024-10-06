Parayı Savuran 3 Burç: Müsriflikleriyle Dikkat Çekiyorlar

3. Terazi Burcu

Terazi burcu, estetik ve güzelliğe olan düşkünlüğü ile tanınır. Sanat, moda ve zarif yaşam tarzları ile ilgilenen Teraziler, sosyal etkinliklerde şık görünmek için harcamalardan kaçınmazlar. Başkaları üzerinde iyi bir izlenim bırakmak adına lüks ve pahalı ürünlere yönelen Teraziler, ilişkilerinde de cömert davranarak sevdiklerine hediyeler almayı severler.