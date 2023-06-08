Para, aşk ve iş kapıları ardına kadar açılıyor: Bu 3 burç yeni ayda zirveyi görecek

Özgürlükçü ruhları dolayısıyla kalıplara sığmayan koç burçlarını yeni ayda oldukça güzel olaylar bekliyor. İş dünyasında başarılı olmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden koç burçları, diledikleri mevkide istedikleri bir kurumdan teklif alacaklar. Bu teklif onların tüm hayatının şekillenmesini sağlayacak.