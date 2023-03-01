Pamuk gibi kalpleri var: Bu burçları sakın üzmeyin

Aşırı duygusal ve hassas olan kişilerin kalpleri çok kolay kırılır. Hatta bazen iyi niyetleri çevresindeki insanlar tarafından kullanılır ve türlük kabalıklara maruz kalırlar. Ancak onlar yine de karşısındaki her insanlar empati kurmayı tercih eder. Herkese sevgiyle yaklaşır. Adeta pamuk gibi bir kalpleri var.