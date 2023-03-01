Pamuk gibi kalpleri var: Bu burçları sakın üzmeyin
Pamuk gibi bir kalbe sahip olan kişiler çevresindeki hiç kimseyi kırmak ve üzmek istemez. Bazen çevresindeki insanlar bu kişilerin iyi niyetini tamamen kullanır. Hatta çeşitli kaba davranışlara maruz kalabilirler. Astrolojide pamuk gibi bir kalbe sahip olan burçları
Aşırı duygusal ve hassas olan kişilerin kalpleri çok kolay kırılır. Hatta bazen iyi niyetleri çevresindeki insanlar tarafından kullanılır ve türlük kabalıklara maruz kalırlar. Ancak onlar yine de karşısındaki her insanlar empati kurmayı tercih eder. Herkese sevgiyle yaklaşır. Adeta pamuk gibi bir kalpleri var.
BALIK BURCU
Balık burcu olanlar her insanlar empati kurar. İnsanları anlamak ve dinlemek için elinden geleni yapar.
Aşırı duyarlı oldukları için bazen istemedikleri davranışlarla karşı karşıya kalabilirler. Saldırganlık nedir bilmezler.
Son derece nazik ve sevecen olmaya çalışırlar. Ancak iyi niyetleri bazen başlarına bela olabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları çok ilgili ve duygusaldır. Onlara ne kadar kötü davranırsanız davranın size yine sevgi ile yaklaşırlar.
Güçlü ruh hali dalgalanmaları ve aşırı öfkeleri olabilir, ancak kritik durumlarda kendilerini tutabilirler.