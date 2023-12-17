Onlarla sırlarınız güvende değil: İşte en dedikoducu burçlar!

BAŞAK

Başak, diğerleri dedikodu yaparken sessiz kalmayı tercih eden olgun bir işarettir. En yakın arkadaşları ve ailesi de dahil olmak üzere kişi güvenilir olana kadar hiçbir şey paylaşmazlar. Newman, "Gerçeği bilmedikçe kişisel bilgileri iletmeyecekler, ancak Başaklar biri tarafından incinir ve onlarla yüzleşemezlerse konuşurlar" diyor. Bu dünya işaretinin "herkesin tüm bilgileri paylaşabileceği kadar sevimli" olduğunu da ekliyor. Bununla birlikte, başkalarının sırlarını açığa çıkarmayacaklarını bilerek içiniz rahat olabilir.