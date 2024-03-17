Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar, toksik özellikleriyle diğerlerinin önüne geçiyor. Orta yolu bulmanın imkansız olduğu 5 burç açıklandı.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 1

AKREP BURCU

Akrepler tutkulu ve yoğun insanlardır, ancak aynı zamanda oldukça sahip çıkan, kıskanç ve kinci olabilirler.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 2

İntikam alma konusunda da çok kararlı olabilirler ve incinmiş hissettiklerinde başkalarını incitmek için ellerinden geleni yaparlar.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 3

KOVA BURCU

Kova burçları bağımsız ve özgür ruhlu insanlardır, ancak aynı zamanda oldukça inatçı, duygusuz ve manipülatif olabilirler.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 4

Kendi yollarını almak için her şeyi yapmaya isteklidirler ve genellikle başkalarının ihtiyaçlarını veya duygularını dikkate almazlar.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 5

BALIK BURCU

Balıklar şefkatli ve şefkatli insanlardır, ancak aynı zamanda oldukça kurban rolü oynayabilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçeklerden kaçabilir.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 6

İhtiyaç duydukları ilgiyi alamadıklarında kendilerini veya başkalarını duygusal olarak şantaj yapmak için de kullanabilirler.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 7

İKİZLER BURCU

İkizler meraklı ve esprili insanlardır, ancak aynı zamanda oldukça dedikoducu, ikiyüzlü ve güvenilmez olabilirler.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 8

Ayrıca çok kararsız olabilirler ve sık sık fikirlerini değiştirirler, bu da başkalarının onlarla başa çıkmasını zorlaştırabilir.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 9

BAŞAK BURCU

Başaklar çalışkan ve titiz insanlardır, ancak aynı zamanda oldukça eleştirel, mükemmeliyetçi ve kontrolcü olabilirler.

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Onlarla orta yolu bulmak imkansız: En toksik 5 burç açıklandı - Resim: 10

Kendi yüksek standartlarına uymayan başkalarına karşı da çok sabırsız ve hoşgörüsüz olabilirler.

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