Onlarla birlikte olan bir daha bırakamıyor: En tutkulu burçlar belli oldu!
Küçük romantik jestleri ve son derece yüksek cinsel çekiciliğiyle sizi alıp götüren biriyle tanışırsanız, bu büyük ikramiyeyi vurmak gibi olabilir. Astroloji bu konuda size bazı ipuçları verebilir. İşte en tutkulu burçlar.
İlişkiler son derece karmaşık olabilir ve vazgeçilmez olmak o kadar kolay değildir ancak bazı burçlar o kadar tutkulu ki onlarla birlikte olan onların yanından ayrılamıyor.
İşte tutkularıyla aklınızı başınızdan alacak burçlar...
AKREP
Son derece sadık ve koruyucu olan Akrep burçları elbette burç kuşağının en tutkulu burcu. Cinsellik adeta onlar için günlük rutinlerinden biridir ve yatak odası için her zaman enerjileri vardır. Aynı zamanda farklı şeyleri denemeye açık olurlar ve oldukça romantiktirler. Sınırlarının olmayışı eşlerinin de açık görüşlü olması durumunda sorun olmaz. Başarısız bir cinsel hayat ise onları depresyona bile sokabilir. Genellikle çekici ve seksi kıyafetler giymeyi severler.
ASLAN
Burç kuşağının en tutkulu ikinci burcu ise Aslanlar. Her alanda olduğu gibi cinsellikte de farklı olanı severler. Örneğin mutfakta ya da yıldızların altında olmak onlar için çok daha çekicidir. Eğlenmeyi ve oyun oynamayı severler. Ancak Aslan burçlarının partnerlerinin istekleri ve arzuları konusunda net olması gerekir. Aslan burçları her zaman kendilerine odaklanma eğilimleri vardır.
KOVA
Özgür ruhlu bir partnerden bahsediyorsak bu kesinlikle Kova burcu olacaktır. Kova burçları her zaman eğlenceli olmaya ve cinsel deneyimlerle meşgul olmaya hazırdır. Yeni şeyler denemeyi severler ve bunlar planlı bir şekilde değil doğal akışta gerçekleşir. Hiçbir şey için kendilerini zorlamazlar ve tutkularının peşinden giderler. Ancak partnerleriyle mutlaka sosyal ya da duygusal bir paylaşım içinde olmak isterler. İçi boş ilişkilerden yana değillerdir. Yine birinin peşinden koşmak da tarzları değildir.