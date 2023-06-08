Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı
Bazı insanlar göründüğü gibi olmaz… Bazısı kendisini çok iyi özellikte sunsa da icraate gelince ne yazık ki söylemler havada kalır… Sizce en seksi burçlar hangileridir?
1- Akrep burcu
Akrep burcu kadını adeta aşk ve ihtiras için yaratılmıştır. Yatakta bütün özgüvenini konuşturan en baskın burçtur. Seks onun için vazgeçilmez bir değer ve çok önemli bir şehvet olgusudur. Aşk demek yatakta başarılı bir birliktelik demektir.
2- Boğa burcu
Dünyevi heveslerinin bütün coşkusunu yatakta yaşamayı ister. Onun için klasik tarz bir ilişki yatakta mutlu olmanın anahtar yoludur. Kullandığı koku seçimleri ve yataktaki duruşu ile tüm seksiliğini ortaya koyar…
3- Aslan burcu
Baştan aşağıya seksi bir görünüme sahip aslan burcu kadını vücut güzelliği ve yataktaki özgüveni ile dikkat çeker. Kendisine her şeyden fazla güvenir.
4- Terazi burcu
Terazi burcu kadını için kadınsılık asla vazgeçilmez bir mottodur. Kıyafetlerinde bakışlarında gizli olan bu seksilik yatakta çok ayrı bir boyuta ulaşır. En kadınsı burç terazidir.