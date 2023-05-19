Onlara karşı koymak imkansız: Cinsellikte usta olan 3 burç belli oldu

Koç burcu

21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen her işi kendi başlarına yapmaya alışık olan ve çevresinden herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.