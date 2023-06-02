Onlar doğuştan zeki: IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu

Astrologların yaptığı son açıklamaya göre IQ'su en yüksek olan burçlar belli oldu.

Her zaman başarılı olan ve pratik zekaya sahip olan bu burçlar her zaman ön plana çıkıyor. IQ seviyesi çok yüksek olduğu için diğer burçlara göre anlama kapasiteleri daha yüksek oluyor. İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar…