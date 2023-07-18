Ona sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı

İkizler

Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı sever İkizler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. Cana yakındır İkizler, diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğini konuşmaktan geri duramaz! İkizler genel olarak duygusal bir burç olsa da sır saklama konusunda usta değillerdir. Ağızlarında deyim yerinde asla bakla ıslanmaz. İkizlere sır verirken de dikkat etmenizde fayda var.