Ona sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
12 burç içinde dedikoduyu en seven burcun hangisi olduğu belli oldu. Zodyağın en dedikoducu burcuna dikkat edin, ona sakın sırrınızı vermeyin.
İnsan olarak hemen hemen herkesin başkaları hakkında konuştuğuna şahit oluruz. Bu özellik bazı burçlarda biraz daha öne çıkıyor ve muhabbet hep gıybete dönüşüyor. Siz siz olun arkanızdan konuşanlara karşı gözü açık olun.
İkizler
Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı sever İkizler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. Cana yakındır İkizler, diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğini konuşmaktan geri duramaz! İkizler genel olarak duygusal bir burç olsa da sır saklama konusunda usta değillerdir. Ağızlarında deyim yerinde asla bakla ıslanmaz. İkizlere sır verirken de dikkat etmenizde fayda var.
Aslan
Bulundukları ortamda ilgi çekmeyi başaran Aslan burcu doğrudan dedikodu yapmaz ama herkes onlarla bir şeyleri konuşmak ister. Dolayısıyla bir şekilde dedikoduya meyilli oluyorlar.
Terazi
İlişkilerde uyum düşkünü olan Teraziler çatışmadan kaçsa da başkaları hakkında bilgi edinmeyi severler. Bu da onları dedikoduya yönlendirir.