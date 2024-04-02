Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu: Sancılı bir ay onları bekliyor...

OĞLAK

Bu ay kardeşlerin, yakın çevren ya da eğitimle ilgili konularda kendini kısıtlanmış hissedebilirsin ki işin içinde sözleşme ya da araçlarla ilgili konular varsa ayrıca dikkat etmekte fayda var. Trafikte sakin kalmayı başarman oldukça önemli. İş hayatını biraz askıya alıp, ailenle ilgili olan konulara yönelmen noktasında dikkatli olmalısın. Kendi finansal kaynakların ya da yeterliliklerinle ilgili bir dönüşüm aşamasında olabilirsin. Çocuklara yapacağın harcamalar ya da riskli yatırımlar noktasında ayrıca özen göstermen oldukça önemli.