Nisan ayı onlar için kariyer ayı: İşte şansı dönecek üç burç

BAŞAK

İkizler ve Yay burcundaki tutulmalar, sizi olumsuz etkilediği için son iki yıl sizin için kariyer açısından zorlu geçti. Boğa burcunda yer alan tutulmalar, olumlu bir yönde ilerlerken; hayalinizde yer alan bir şirkette çalışmaya başlayabilir, hiç beklemediğiniz anda terfi alabilirsiniz.