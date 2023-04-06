Nisan ayı onlar için kariyer ayı: İşte şansı dönecek üç burç
2023’ün en çok merak edilen konularından biri de burçların kişilerin yaşamına hangi alanlarda şans getireceği oluyor. 2023 yılının Nisan ayında birçok burcu kariyerde sıçramalar bekliyor.
ASLAN
2023 yılında aslan bu burcunun temsilcileri için kariyer sektöründe Boğa tutulmaları gerçekleşecek. Kariyer konusunda profesyonel seviyelere ulaşmak ve ciddi statü kazanmak için eşsiz fırsatlar 2023 yılında Aslan burcunun elinde.
Özellikle çevrimiçi platformlarda çalışan veya internette bir iş geliştiren Aslan burçları bu sene terfilere hazırlıklı olmalı. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde Uranüs tutulma noktalarına yakın olacağından Aslan burçları aniden istifa edebilir, terfi alabilir ya da kariyer değiştirebilir.
2023 yılında Aslan burçlarına önerimiz sosyal medyayı göz ardı etmemeleri, web siteleri, sohbet odaları, hobi grupları oluşturarak arkadaş çevrelerini olabildiğince genişletmek bu sene Aslan burcuna iyi gelebilir.
BAŞAK
İkizler ve Yay burcundaki tutulmalar, sizi olumsuz etkilediği için son iki yıl sizin için kariyer açısından zorlu geçti. Boğa burcunda yer alan tutulmalar, olumlu bir yönde ilerlerken; hayalinizde yer alan bir şirkette çalışmaya başlayabilir, hiç beklemediğiniz anda terfi alabilirsiniz.