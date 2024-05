Nikah masasından kaçan 4 burç belli oldu: Evlenmeyi asla istemiyorlar...

KOÇ BURCU

Koç bireyleri son derece bağımsız ve kendine güvenen kişilerdir, kalabalığı takip etmek yerine kendi yollarını çizmeyi tercih ederler. Aksiyon ve atılganlık gezegeni Mars tarafından yönetilen Koç, meydan okuma ve macerayı seven doğal liderlerdir. Evliliği, kişisel hedefleri ve hırsları önünde potansiyel bir engel olarak görebilirler ve bunun kendilerini tutkularının peşinden gitmekten alıkoyacağından korkarlar. Koç, özgürlüklerine her şeyden çok değer verir ve evlilik de dahil olmak üzere onları birbirine bağlamakla tehdit eden her şeye direnebilir.