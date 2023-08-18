Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar
Astrolojide güçlü sezgileriyle medyumlara taş çıkartan bazı burçlar var. Bu burçların hissettikleri her şey gerçekleşebiliyor. İşte sezgileri en güçlü olan 3 burç...
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları inanılmaz derecede derinden hissedebilir. Ne yapacaklarını her zaman bilemeseler de, işlerin yolunda gideceğini ya da gitmeyeceğini hissedebilirler.
Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu ayın evrelerinden de etkilenir, dolunay dönemlerinde sezgileri oldukça kuvvetlidir.
AKREP BURCU
Plüton gezegeni tarafından yönetilen Akrep'ler 'gece' duyarlılığına sahiptir yani aslında üstü kapalı ve karanlıkta olan noktaları daha iyi görebilirler.
Akrep'in sezgisi, olası durumlar karşısında doğru kararları almalarını kolaylaştırır.