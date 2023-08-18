Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar

Astrolojide güçlü sezgileriyle medyumlara taş çıkartan bazı burçlar var. Bu burçların hissettikleri her şey gerçekleşebiliyor. İşte sezgileri en güçlü olan 3 burç...

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Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar - Resim: 1

YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları inanılmaz derecede derinden hissedebilir. Ne yapacaklarını her zaman bilemeseler de, işlerin yolunda gideceğini ya da gitmeyeceğini hissedebilirler.

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Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar - Resim: 2

Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu ayın evrelerinden de etkilenir, dolunay dönemlerinde sezgileri oldukça kuvvetlidir.

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Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar - Resim: 3

AKREP BURCU
Plüton gezegeni tarafından yönetilen Akrep'ler 'gece' duyarlılığına sahiptir yani aslında üstü kapalı ve karanlıkta olan noktaları daha iyi görebilirler.

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Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar - Resim: 4

Akrep'in sezgisi, olası durumlar karşısında doğru kararları almalarını kolaylaştırır.

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