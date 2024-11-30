Nazar, Kıskançlık, Yıldız Düşüklüğü: En Çok Nazar Değen Burçlar Belli Oldu

4. BOĞA

Boğa burçları, sabırlı ve kararlı yapılarıyla tanınırlar. Ancak, maddi güvenlik ve duygusal istikrar onlar için çok önemlidir. Bu nedenle, bu alanlarda yaşadıkları zorluklar onları derinden etkileyebilir. Yıldızlarının düşük olduğu dönemlerde, sabırları sınanabilir ve hedeflerine ulaşmakta zorlanabilirler.