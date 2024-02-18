Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar, kıskançlık konusunda diğerlerinin önüne geçiyor. Bu kapsamda en kıskanç ve kıskandığı zaman mutlaka nazarı değen 5 burç açıklandı.

Son Güncelleme:
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 1

AKREP BURCU

Akrepler tutkulu ve yoğun burçlardır. Sevdikleri şeye çok bağlıdırlar ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.

1 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 2

Ayrıca çok kinci olabilirler ve kendilerine haksızlık edildiğini düşündüklerinde intikam almak isteyebilirler.

2 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 3

ASLAN BURCU

Aslanlar gururlu ve kibirli burçlardır. Her zaman ilgi odağı olmak isterler ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.

3 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 4

Ayrıca çok rekabetçi olabilirler ve her zaman kazanmak isterler.

4 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 5

OĞLAK BURCU

Oğlaklar hırslı ve çalışkandır. Başarıya ulaşmak için çok çaba sarf ederler ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.

5 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 6

Ayrıca çok güvenilmez olabilirler ve başkalarının onları geride bırakacağından korkabilirler.

6 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 7

BALIK BURCU

Balıklar hassas ve duygusal burçlardır. Sevdikleri şeye çok bağlıdırlar ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.

7 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 8

Ayrıca çok hayalperest olabilirler ve gerçekte sahip olamayacakları şeyler için özlem duyabilirler.

8 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 9

YENGEÇ BURCU

Yengeçler duygusal ve şefkatli burçlardır. Sevdiklerine çok bağlıdırlar ve onları korumak için her şeyi yaparlar. Ayrıca çok güvensiz olabilirler ve başkalarının onları terk edeceğinden korkabilirler.

9 10
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı - Resim: 10

Bu korkular, kıskançlık ve nazar değmesine yol açabilir.

10 10