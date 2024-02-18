Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, kıskançlık konusunda diğerlerinin önüne geçiyor. Bu kapsamda en kıskanç ve kıskandığı zaman mutlaka nazarı değen 5 burç açıklandı.
AKREP BURCU
Akrepler tutkulu ve yoğun burçlardır. Sevdikleri şeye çok bağlıdırlar ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.
Ayrıca çok kinci olabilirler ve kendilerine haksızlık edildiğini düşündüklerinde intikam almak isteyebilirler.
ASLAN BURCU
Aslanlar gururlu ve kibirli burçlardır. Her zaman ilgi odağı olmak isterler ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.
Ayrıca çok rekabetçi olabilirler ve her zaman kazanmak isterler.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar hırslı ve çalışkandır. Başarıya ulaşmak için çok çaba sarf ederler ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.
Ayrıca çok güvenilmez olabilirler ve başkalarının onları geride bırakacağından korkabilirler.
BALIK BURCU
Balıklar hassas ve duygusal burçlardır. Sevdikleri şeye çok bağlıdırlar ve başkalarının sahip olduklarını kıskanabilirler.
Ayrıca çok hayalperest olabilirler ve gerçekte sahip olamayacakları şeyler için özlem duyabilirler.
YENGEÇ BURCU
Yengeçler duygusal ve şefkatli burçlardır. Sevdiklerine çok bağlıdırlar ve onları korumak için her şeyi yaparlar. Ayrıca çok güvensiz olabilirler ve başkalarının onları terk edeceğinden korkabilirler.
Bu korkular, kıskançlık ve nazar değmesine yol açabilir.