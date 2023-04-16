Liste herkesi şaşırttı: İşte astrologlara göre en egoist 5 burç
Herhangi bir kişi gerçek hayatta egoist davranışlar sergileyebilir. Ancak, bazı insanların bu davranışı çok aşırı olabilir ve ikili ilişkilerini derinden etkileyebilir.
KOÇ BURCU
Bu burcun insanları, rekabetçi ve hırslı yapıları ile tanınırlar. Kontrolün kendilerinde olması için güçlü bir ihtiyaç duyabilirler ve ilişkilerde taviz vermekte zorlanabilirler.
Egoları şiştiğinde, aşırı derecede iddialı ve talepkar hale gelebilirler, kendi ihtiyaçlarına eşlerininkinden daha fazla öncelik verirler.
BOĞA BURCU
İnatçılıkları ve sahiplenicilikleri ile tanınırlar. Egoları zedelendiğinde, ilişkilerde aşırı sahiplenici ve kıskanç hale gelebilir ve farklı fikirleri kabul etmekte veya uzlaşmakta güçlük çekebilirler.
Ayrıca bir yetki duygusu sergileyebilirler ve hatalarını veya kusurlarını kabul etmekte zorlanabilirler.