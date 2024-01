Libidosu en yüksek burçlar! Cinsellik onlar için olmazsa olmaz

YAY BURCU

Ateş elementine sahip yay burçları her konuda olduğu gibi libido konusunda da farklı deneyimlere her zaman açıktır. Flörtler ve ani aşkların insanı olan yay burçlarının özgürlük tutkusu yatakta da baskındır. Libidosu yüksek burçlar sıralamasında bu tür özellikleri ile macerayı seven yay burçları da öne çıkmaktadır.