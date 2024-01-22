Laf taşımayı hobi haline getirmişler: En dedikoducu 5 burç açıklandı

BAŞAK BURCU

Başak burcu, hayatı boyunca her zaman kusursuz olanı ister. Bu sebeple çevresindeki her şeyi eleştirir. Başak burcu olan kişiler çok seçici davranır. Bu tavırları başka insanların kendilerini değersiz hissetmesine sebep olabilir. Başak burçları herkesin hakkında olmadık cümleler ve konular yayabilir. Başkalarının arkasından konuşarak kendilerini üstün hissetmek ister.