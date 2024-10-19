Korkuları Her Şeyin Önüne Geçen 4 Burç: Hayatları Boyunca Özgüven Eksikliği Yaşıyorlar

2- YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, yalnız vakit geçirmeyi seven bir burç olarak bilinir. Ancak kalabalık ortamlardan ve sosyal etkinliklerden kaçınmaları dikkat çeker. Kalabalık içinde olmak, Yengeçlerin büyük bir kaygı yaşamasına neden olur. İnsanlarla sürekli sosyalleşme zorunluluğu ve rahatsız edici durumlarla karşılaşma korkusu, Yengeçlerin çekindiği başlıca durumlardandır.

3- TERAZİ BURCU

Terazi burçları, yalnız kalmaktan korkan bir burç olarak öne çıkar. İnsanlarla etkileşimde olmayı seven Teraziler, sosyal çevrelerinde denge ve huzur bulurlar. Yalnız kaldıklarında kendilerini mutsuz ve dengesiz hisseden bu burç mensupları, başkalarının varlığına ihtiyaç duyarlar. Tek başına kalma düşüncesi, Terazi burçlarında büyük bir korku yaratır.