Kısmeti Kapalı 4 Burç Belli Oldu: Bu Burçların Şansı da Bahtı da kapalı

1. Balık Burcu

Balık burcu, zodyakın en duygusal ve hassas burçlarından biridir. Hayalperest yapıları nedeniyle, Balıklar sıklıkla gerçeklerden uzaklaşabilir ve bu da onları bazı fırsatları kaçırmaya itebilir. Hayallerini gerçeğe dönüştürmekte zorluk yaşayan Balık burçları, bu durumdan dolayı kısmetlerinin kapalı olduğu hissine kapılabilirler.