Kıskançlıklarıyla baş etmek çok zor: En toksik burçlar açıklandı
Bazı insanlar sadece kendilerini düşündükleri için çok bencil ve çıkarcı olabilir. Kendileri dışında hiçbir şeyi önemsemezler. Söz konusu kendileri olduğunda özellikle partnerlerinin canını çok acıtırlar.
Bazı burçlar ilişkiler konusunda son derece kıskanç ve toksik olabilir. Bu burçlar bencillikleriyle partnerine çok zor anlar yaşatabilir.
KOÇ BURCU
Girişkenlikleri ve kararlılıkları ile tanınırlar. Çok rekabetçidirler, ancak bu yapıları bazen saldırganlık veya başkaları için empati eksikliği olarak ortaya çıkabilir.
Hatta insanların sınırlarını zorlayabilir, onların duygularını hiçe sayabilir ve başkalarının duygularının üzerine ıslak bir battaniye örtebilirler.
İKİZLER BURCU
İkizler, insanları kişilikleriyle karıştırmaktan zevk alan iki yüzlü insanlardır. Bazen tutarsız davranışlar sergilerler ve kötü niyetle dedikodu veya manipülasyon yaparlar.