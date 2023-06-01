Kıskançlıklarıyla baş etmek çok zor: En toksik burçlar açıklandı

Bazı insanlar sadece kendilerini düşündükleri için çok bencil ve çıkarcı olabilir. Kendileri dışında hiçbir şeyi önemsemezler. Söz konusu kendileri olduğunda özellikle partnerlerinin canını çok acıtırlar.

Son Güncelleme:
Kıskançlıklarıyla baş etmek çok zor: En toksik burçlar açıklandı - Resim: 1

Bazı burçlar ilişkiler konusunda son derece kıskanç ve toksik olabilir. Bu burçlar bencillikleriyle partnerine çok zor anlar yaşatabilir.

1 12
Kıskançlıklarıyla baş etmek çok zor: En toksik burçlar açıklandı - Resim: 2

KOÇ BURCU

Girişkenlikleri ve kararlılıkları ile tanınırlar. Çok rekabetçidirler, ancak bu yapıları bazen saldırganlık veya başkaları için empati eksikliği olarak ortaya çıkabilir.

2 12
Kıskançlıklarıyla baş etmek çok zor: En toksik burçlar açıklandı - Resim: 3

Hatta insanların sınırlarını zorlayabilir, onların duygularını hiçe sayabilir ve başkalarının duygularının üzerine ıslak bir battaniye örtebilirler.

3 12
Kıskançlıklarıyla baş etmek çok zor: En toksik burçlar açıklandı - Resim: 4

İKİZLER BURCU 

İkizler, insanları kişilikleriyle karıştırmaktan zevk alan iki yüzlü insanlardır. Bazen tutarsız davranışlar sergilerler ve kötü niyetle dedikodu veya manipülasyon yaparlar.

4 12