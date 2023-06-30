Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları
Zodyak'ta 12 burcun iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de var. İşte o 12 burcun yaka silktiren huyları...
KOÇ (21 MART-20 NİSAN)
Koç burcundan birine aşık olmaya kalkmayın. çünkü eğer öyle bir gaflete düşerseniz sizi ızdırap, çile ve gözyaşı dolu günler bekliyor demektir.
Koç’ların kötü huyları : Bencil , kendini ön planda tutan atılgan , çabuk sinirlenen, kavgacı, kaba.
BOĞA (21 NİSAN - 21 MAYIS)
Dünyaya inat yapmak için gelmişlerdir. inadını göstermek için fırsat kollar. Yanına yaklaştığınızda bir boğa gibi saldırı hazırlığı yapar ve daha kurduğunuz ilk iletişimde inadını gösterir.
Boğa’ların kötü huyları: Tembel, hoşgörüsüz, can sıkıcı, değişmez görüşlü, esneklikten yoksun, inatçı, obur.
İKİZLER (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Örneğin tiyatroya gideceksin, bir dakika önce geleceğim dediyse gelmeyeceğim diye tutturur. bir dakika sonra yine gidelim demeye başlar. Allah da sabır verir ama nereye kadar?
İkizlerin kötü huyları: Değişken, huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız iki yüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üzerinde yaşayan.
YENGEÇ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)
Çok romantik bir burçtur. o kadar ki sevdiğini çiçek yağmuruna tutar. bir süre sonra çiçek alacak parası kalmaz,kredi kartlarına başvurur ve borçları giderek artar.
Yengeç’in eksi yönleri: Aşırı duygusal, fazla heyecanlı, alıngan çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan, kendi kendine acıyan, bağışlamaz, dengesiz, dağınık, övgüye dadanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen katı dış görünüşlü.