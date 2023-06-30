Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları

İKİZLER (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Örneğin tiyatroya gideceksin, bir dakika önce geleceğim dediyse gelmeyeceğim diye tutturur. bir dakika sonra yine gidelim demeye başlar. Allah da sabır verir ama nereye kadar?

İkizlerin kötü huyları: Değişken, huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız iki yüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üzerinde yaşayan.