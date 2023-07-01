Kimi bıktırıyor, kiminin yanında zaman su gibi akıyor: İşte burçların en iyi ve en kötü yönleri
Her burcun iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de vardır. Burçlara göre kişilikler hakkında daha iyi bir analiz yapmak istiyorsanız, burçların iyi ve kötü yönleri hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekebilir.
Günlük hayatımızda, insanların yapmış olduğu hareketleri burçlarından yola çıkarak yorumlamaya çalışıyoruz. Bir insanı ilk tanıdığımız anda bile, yapmış olduğu davranışlardan yola çıkarak burcunu tahmin etmeye çalışabiliriz.
İşte analiz yapmanıza yardımcı olacak özellikler. Burçlar hakkında bu özellikleri bilirseniz karşınızdaki insanın burcunu ve size olan uyumunu daha kolay çözümleyebilirsiniz.
Koç: Macera sever, atılımcı ve cesaretli olan koç burcu özgürlüğüne oldukça düşkündür. Kötü yönleri ise; bencil, kendini dünyanın merkezinde tutan, atılgan, çabuk öfkelenen, sabırsız, kavgacı ve kabadır. Aslında bu burcun iyi yönleri bile çoğu insana göre iyi değildir.
Boğa: İyi yönleri, pratik, güvenilir, iş yaşamında uyumlu, sabırlı, iradeli ve sevecendir. Kötü yönleri ise; tembel, hoşgörüden uzak, inatçı, kinci, obur ve düşüncelerinde sabit fikirli olmasıdır.