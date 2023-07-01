Kimi bıktırıyor, kiminin yanında zaman su gibi akıyor: İşte burçların en iyi ve en kötü yönleri

Koç: Macera sever, atılımcı ve cesaretli olan koç burcu özgürlüğüne oldukça düşkündür. Kötü yönleri ise; bencil, kendini dünyanın merkezinde tutan, atılgan, çabuk öfkelenen, sabırsız, kavgacı ve kabadır. Aslında bu burcun iyi yönleri bile çoğu insana göre iyi değildir.