Katır Gibi İnatçı 3 Burç: Ne Söyleseniz Boş, İnatlarıyla Taşı Çatlatırlar
İnatçılık, bazı burçların karakterlerinin belirgin bir özelliğidir. Bu burçlar, kararlarını değiştirmekte veya görüşlerinden vazgeçmekte büyük zorluklar yaşarlar. İşte katır gibi inatçı olan, inatlarıyla adeta taşı çatlatan 3 burç...
Kaynak: Haber Merkezi
Eğer bir konuda kendilerinden eminseniz, bu burçlarla tartışmaya girmeden önce iki kez düşünmelisiniz. Bu burçlarda katır gibi inat var. Ne söylerseniz söyleyin, kendi bildiğini okuyan bu burçlar inatlarıyla taşı bile çatlatırlar. İşte inatçılığıyla meşhur 3 burç...
BOĞA (20 Nisan - 20 Mayıs)
Boğalar, sabırlı ve kararlı yapılarıyla bilinir, ancak bu özelliklerinin altında yatan güçlü inatçılık, onları diğer burçlardan ayırır. Bir konuda fikrini oluşturmuşlarsa, bunu değiştirmek neredeyse imkansızdır. Güvenli alanlarının dışına çıkmaktan pek hoşlanmazlar ve bir şeye “hayır” dediklerinde, kolay kolay “evet” demezler. Bir Boğa'nın kafasına bir şey koyduğunu gördüğünüzde, onu ikna etmek oldukça zordur.
AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)
Akrep burçları, iradeli ve tutkulu karakterleriyle dikkat çeker. Bir konuda derin bir duygu hissettiklerinde, inatları herkesi şaşırtacak boyutlara ulaşabilir. Hem kendilerine hem de başkalarına karşı oldukça katı olan Akrepler, istedikleri şey uğruna sonuna kadar gitmeyi tercih eder. Onları fikrinden vazgeçirmeye çalışmak, adeta bir duvara çarpmak gibidir.
OĞLAK (22 Aralık - 19 Ocak)
Oğlak burçları, hayata ciddi bir sorumluluk anlayışıyla yaklaşır ve her zaman planlı hareket ederler. Bir karar aldıklarında veya bir hedef belirlediklerinde, bunu kolay kolay bırakmazlar. Planları çok önemlidir ve bu yüzden düşüncelerini veya stratejilerini değiştirmek oldukça zordur. Özellikle iş ve kariyer konularında, başkalarının görüşlerine inatla karşı durabilirler. Bir Oğlak, kararına sadık kalır ve ısrarla hedeflerine odaklanır.