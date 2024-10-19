Katır Gibi İnatçı 3 Burç: Ne Söyleseniz Boş, İnatlarıyla Taşı Çatlatırlar

BOĞA (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğalar, sabırlı ve kararlı yapılarıyla bilinir, ancak bu özelliklerinin altında yatan güçlü inatçılık, onları diğer burçlardan ayırır. Bir konuda fikrini oluşturmuşlarsa, bunu değiştirmek neredeyse imkansızdır. Güvenli alanlarının dışına çıkmaktan pek hoşlanmazlar ve bir şeye “hayır” dediklerinde, kolay kolay “evet” demezler. Bir Boğa'nın kafasına bir şey koyduğunu gördüğünüzde, onu ikna etmek oldukça zordur.