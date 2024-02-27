Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı

TERAZİ BURCU

Terazi burçları genellikle çok güzel ya da çok yakışıklı olur. Vücut hatları ve yüz hatları biçimlidir. Onların görüntüsüne herkes hayran olur.

Terazi burçları kendilerini çok sever. Bu sebeple bakımlarını asla aksatmazlar. Onları dağınık ve bakımsız görmeniz mümkün değildir.

Terazi burcu uyumlu ve dengeli görüntüsüyle her an ilgi çeker. Doğuştan gelen nazik ve havalı tavırları onları kusursuz gösterir.