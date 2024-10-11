Kadınları En Çok Üzen Burçlar Belli Oldu

Yay Burcu: Bu erkekler var ya bu erkekler tam bir baş belası... Kendileri aşırı özgür ruhlu olduklarından ilişkiyi çok ciddiye almazlar. Tabii ilk zamanlar bu durumu ne kadar az gösterseler de sonraları ortaya kabak gibi çıkıyor. Çünkü genlerinde var bu özgürlük dediğimiz olay. Herkesle iletişim kurmayı seven ve muhabbeti güzel olan bir insan olduğu için bu durum biraz tehlikelidir. Çünkü karşı cinse karşı arkadaşça mı yoksa farklı anlamda mı yaklaştığını anlayamazsınız. He bunu karşı cinste pek anlayamaz. O yüzden bu durum bir kadını çıldırtmak için yeterlidir. Hem üzer hem de çıldırtır. O yüzden kadınların oldukça dikkat etmesi gereken bir tiptir.