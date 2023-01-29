İşte burçlar hakkında dilden dile dolaşan ve yanlış bilinen gerçekler

Astroloji daha yaygın hale geliyor ve bu artan popülariteyle birlikte, burçları hakkında bilgi edinmek isteyen ve sonuç olarak bulgularını başkalarıyla paylaşmak isteyen daha fazla insan oluyor.

Kaçınılmaz olarak, bu bir telefon oyununa dönüşebilir ve burcunuz ne olursa olsun, sizi hüsrana uğramış veya kafanız karışmış hissetmenize neden olabilecek en az bir klişe vardır. Belki kontrolcü olarak anılmaktan çekinen bir Akrepsiniz ya da inatçı olduğunuzun söylenmesinden bıkmış bir Boğasınız. Durum ne olursa olsun, bu yaygın yanlış anlamaların hepsi doğru değildir. Burçlar hakkında yanlış bilinenlere göz atın.