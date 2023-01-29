İşte burçlar hakkında dilden dile dolaşan ve yanlış bilinen gerçekler
Her burcun kendine has bir özelliği ve hikayesi var. Burçlar hakkında bir çok şehir efsaneleri, yani yanlış bilinenler dolaşıp durur. Peki burç özelliklerinin hangisi doğru?
Astroloji daha yaygın hale geliyor ve bu artan popülariteyle birlikte, burçları hakkında bilgi edinmek isteyen ve sonuç olarak bulgularını başkalarıyla paylaşmak isteyen daha fazla insan oluyor.
Kaçınılmaz olarak, bu bir telefon oyununa dönüşebilir ve burcunuz ne olursa olsun, sizi hüsrana uğramış veya kafanız karışmış hissetmenize neden olabilecek en az bir klişe vardır. Belki kontrolcü olarak anılmaktan çekinen bir Akrepsiniz ya da inatçı olduğunuzun söylenmesinden bıkmış bir Boğasınız. Durum ne olursa olsun, bu yaygın yanlış anlamaların hepsi doğru değildir. Burçlar hakkında yanlış bilinenlere göz atın.
Koç: Agresif
Burçlar hakkında yanlış bilinenler arasındaki Koç hakkındaki en büyük yanılgılardan biri, agresif olmanız ve her fırsatta kavga aramanızdır. Bu basmakalıp sözlerin nereden geldiğini görmek kolay; Tutku ve aksiyon gezegeni Mars’ın yönettiği burç olarak kesinlikle cesur bir kişiliğiniz ve hayata yaklaşımınız var. Ancak, dışlandığınız kavgacı ve nahoş insandan çok uzaktasınız.
Koç, zodyakın lideridir, bu nedenle hayatta sorumluluk almak size doğal gelir. Ne istediğini biliyorsun ve bunun için gidiyorsun. Ama genel olarak, neşeli enerjiniz eğlenceli ve canlıdır ve çoğu zaman çevrenizdeki insanları büyüleyebilir.
Boğa: Tembel
Boğa hakkındaki en büyük efsanelerden biri, hayatta başarılı olmak için tembel ve isteksiz olmanızdır. Boş zamanınızı sevseniz de, bazı burçlar hayata karşı ölçülü yaklaşımınızı ilgisizlik olarak algılayabilir. Ancak Boğa gibi sabit bir toprak burcunun bir planı olmadığını varsaymak aptalca olur. Gerçek şu ki, her şeyde inanılmaz derecede sıkı çalışıyorsunuz – sadece işleri halletmek için aceleniz yok.
Anı biraz planlamanın ve tasarruf etmenin refah ve rahatlık dolu bir yaşam sağlayabileceğini de çok iyi biliyorsunuz. Yani, daha sonra başarı için şimdi fedakarlıktan korkmuyorsunuz. Aşk, cazibe ve sihir gezegeni Venüs tarafından yönetilen burç olarak, hayallerinizi gerçekleştirmenin zaman ve yetenek gerektirdiğini biliyorsunuz, bu yüzden yavaşlamaktan tamamen memnunsunuz.
İkizler: İkiyüzlü
Sık sık fikrini değiştiren biri olarak İkizler genellikle iki yüzlü olarak düşünülür. Burçlar hakkında yanlış bilinenler içinde efsaneler olabilir ancak, esneklik doğanızda var ve bu sizin gizli güçlü yönlerinizden biri. Diğer burçlar yeni bir şey denemek için kendi yollarına yerleştirilmiş veya çok korkak olsa da, hava burcu enerjinizin etkisi size rahatlık alanınızın dışına çıkma cesaretini ve merakını verir.
Bazıları uyarlanabilirliğinizi gerçek dışı olarak görebilir, ancak çekici ve kolay huylu doğanız her zaman işleri değiştirmekten korkmayan benzer düşünen insanları cezbeder. Samimiyetsiz olarak anılabilirsin, ama olmadığın çok açık!