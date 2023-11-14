İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok

Yay burçlarının kini asla geçmez ve o zehri size gösterebilmek için elinden geleni yapar. Yay burçları hiç beklemediğiniz bir anda patavatsız cümleleriyle ya da yersiz davranışlarıyla sizden intikamını almaya çalışır.

Eğer bir yay burcu gerçekten sizi düşmanı olarak görmeye başladıysa yaptığınız şakalar bile onu rahatsız eder.