İmkansız sevgilerin peşine düşüyorlar: İşte platonik aşk yaşayan burçlar
Dünyada aşktan daha önemli bir şeyin olmadığını düşünen insanlar romantik bir ilişkinin hayâlini kurar. Bazı insanlar gerçek aşkın peşinden gidip ruh eşlerini ararken bazıları da platonik aşk yaşayabiliyor
BOĞA BURCU
Boğa burçları görkemli ve gösterişli aşklar yaşamayı sever. İhtişam, şöhret ve lüks onlar için önemlidir.
Boğa burçları kendini genellikle böyle dünyalara kaptırır ve böyle bir yaşamın hayâlini kurar. İlişkilerinde de hayâllerindeki insanı arar. Ancak genellikle kendine uygun olmayan kişilere aşık olarak hayâl kırıklığı yaşarlar.
ASLAN BURCU
Aslan burçları ilgi odağı olmayı çok sever. Tüm dikkatleri üzerine toplamak için elinden geleni yapar. Ancak aşk konusunda genellikle şanssız olur.
Şöhretli ve gösterişli ilişkilerin hayâlini kurarlar. İlişkileri bu sebeple istediği gibi gitmez. Aslan burçları güçlü ve ün sahibi kişilere aşık olur.
Genellikle platonik aşk yaşarlar. Çünkü gururlarından aşklarını itiraf edemezler.