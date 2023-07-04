İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı

İlk zamanlarda oldukça centilmen ve nazik olan insanların, ilişki içerisinde bambaşka bir profile dönüştüğünü gördükçe büyük hayal kırıklığı yaşarız. Aşk hayatında kötü olan insanları, ne yazık ki onlarla bir ilişkiye girdikten sonra tanırız.

İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı - Resim: 1

BOĞA BURCU 

Boğa burçları inatçı özellikleriyle dikkat çekerler. İlişki içerisindeki dediğim dedik tavırları, karşı taraf için zorlayıcı olabilir.

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İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı - Resim: 2

Bu nedenle Boğa burçlarıyla uzun süreli aşk yaşamak, pek cazip bir fikir değil.

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İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı - Resim: 3

İKİZLER BURCU 

Dalgalı ruh haliyle bilinen İkizler burcu, kafasına estiği gibi yaşamayı sever. Partnerinin talepleri, duygu ve düşüncelerinin onlar için bir önemi yoktur. 

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İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı - Resim: 4

İkizler burçları, bu bencil duruşu bilerek sergilemezler ancak yine de ilişkide sinir bozucu bir durum olduğu gerçeğini değiştirmez. Sosyal bir burç olan İkizler, yeni insanlarla tanışmayı ve ilgi görmeyi sever. Flörtöz tavırları, ilişki yaşadığı kişi için tedirgin edici olabilir.

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