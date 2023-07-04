İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı

İkizler burçları, bu bencil duruşu bilerek sergilemezler ancak yine de ilişkide sinir bozucu bir durum olduğu gerçeğini değiştirmez. Sosyal bir burç olan İkizler, yeni insanlarla tanışmayı ve ilgi görmeyi sever. Flörtöz tavırları, ilişki yaşadığı kişi için tedirgin edici olabilir.



