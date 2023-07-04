İlişkiyi kabusa çeviriyorlar: Aşka tövbe ettiren 5 burç açıklandı
İlk zamanlarda oldukça centilmen ve nazik olan insanların, ilişki içerisinde bambaşka bir profile dönüştüğünü gördükçe büyük hayal kırıklığı yaşarız. Aşk hayatında kötü olan insanları, ne yazık ki onlarla bir ilişkiye girdikten sonra tanırız.
BOĞA BURCU
Boğa burçları inatçı özellikleriyle dikkat çekerler. İlişki içerisindeki dediğim dedik tavırları, karşı taraf için zorlayıcı olabilir.
Bu nedenle Boğa burçlarıyla uzun süreli aşk yaşamak, pek cazip bir fikir değil.
İKİZLER BURCU
Dalgalı ruh haliyle bilinen İkizler burcu, kafasına estiği gibi yaşamayı sever. Partnerinin talepleri, duygu ve düşüncelerinin onlar için bir önemi yoktur.
İkizler burçları, bu bencil duruşu bilerek sergilemezler ancak yine de ilişkide sinir bozucu bir durum olduğu gerçeğini değiştirmez. Sosyal bir burç olan İkizler, yeni insanlarla tanışmayı ve ilgi görmeyi sever. Flörtöz tavırları, ilişki yaşadığı kişi için tedirgin edici olabilir.