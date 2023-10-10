İlişkiniz bu yüzden yürümüyor olabilir! İşte burçların ilişkilerde en çok yaptığı hatalar
Burçların birbiriyle olan uyumu, ilişkilerde yaptıkları hatalar, ilişkilere doğrudan yansıyor. İlişkilerinizde yaşadığınız problemler ve çözüm yolları burcunuzdan kaynaklanıyor olabilir. Peki, hangi burç, ilişkide hangi hatayı yapıyor? İşte yanıtı...
KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)
Özgürlüğüne fazlasıyla düşkün olan Koç'lar, ilişkilerinde bağımsızlıkları nedeniyle zaman zaman çıkmaza girerler. Öte yandan Koç'un lider ruhu ve partnerini devamlı yönlendirmesi, karşısındaki kişinin kendini güçsüz hissetmesine yol açabilir. Eğer bir Koç burcuysanız, ilişkinizde güç savaşlarından kaçınmalı ve partnerinizin sizin en büyük hayranınızmış gibi davranmasını beklememelisiniz.
BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
İnatçılığı ile bilinen Boğa burçları, kendi hayatında koruduğu sabit düzeni özel hayatında da bekler. Değişime fazla yanaşmayan Boğa'lar için huzur ve uyum önemlidir. Hem genel hem de özel hayatlarında düşüncelerini paylaşmayı pek sevmezler. Bir Boğa ilişkide çok kapalı ve gizemli olabilir.
İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
İlişkide duygularıyla yüzleşmek yerine, maalesef kaçmayı tercih eden İkizler burcu, en ufak bir olayda tüm gemileri yakabilir. Eğer bir İkizler burcuysanız uzlaşmayı ve herhangi bir karar almadan önce, ilişkinizi tümüyle ele almayı öğrenmelisiniz. Aksi halde partnerinizle sorunlarınızı çözerek ortak bir yol bulmanız oldukça zor olacaktır.
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç'ler ilişkide karşısındaki kişiye kendini çok zor açar. Güvenlerini kazanmak ve kabuklarını kırmak bir hayli zordur. Ancak bunu başardığınızda, size kalbini sonuna kadar açabilir. Kalbini kazandığınız bir Yengeç size çok yoğun hisler yaşatacaktır.
ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)
İlişkide çoğu zaman moduna göre hareket eden Aslan burcu, hayatı güzel olduğunda çok iyi hisseder ve hissettirir. Ancak hayatı yolunda gitmediğinde, bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Partnerine olan davranışları, bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterebilen Aslan'ın ilişkide kolay biri olmadığını söyleyebiliriz.
BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
Başak burcu, ilişkide partnerini kendi haline bırakmak yerine yönlendirmeyi tercih eder. Ancak bu durum bazen ilişkide sorunlar yaşamasına neden olabilir. Unutmayın, herkesi değiştiremezsiniz bazen karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeniz gerekir.
TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-23 EKİM)
Bulunduğu yeri ve ortamı sevmese bile uyum sağlayabilen ve takındığı sahte gülüşüyle çok mutlu görünebilen Terazi'ler ilişkilerinde kapalı kutu gibidir. Bu durum ilişkilerinde sorunlarının birikmesine ve yalnızca üstünün kapanmasına neden olur. Dolayısıyla hoşunuza gitmeyen şeyleri kolayca söyleyemeyen bir Terazi burcuysanız, kendinizi daha açık ve şeffaf olmaya zorlamalısınız.
AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)
Her şeyi uçlarda yaşayan Akrep'ler, ilişkilerinde de "Ya hep ya hiç!"dir. Mutsuz olduklarında her şeyi yakıp yıkabilir ve çevrelerine zarar verebilirler. Bu durum elbette ilişkilerine de yansıyarak zaman zaman büyük sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Eğer bir Akrep ile birlikteyseniz, sinirine ve yükselmelerine karşı dikkatli olmanızı öneririz.
YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)
Hayatın bir Yay burcu için oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. İlişkide korkularını, duygularını ya da hayallerini paylaşmaktan çekinmez. Partneriyle bir sorun yaşadığında tartışmaktan kaçınır. Öte yandan arkadaşlarıyla en derin konuları dahi paylaşabilir. İlişkideki sorunlarını ise partneriyle konuşmak yerine yine arkadaşlarıyla paylaşır.
OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)
İlişkide partnerine kendisini çok güçlü hissettirebilen ve neyi varsa ortaya koyabilen bir burçtur Oğlak. Ara sıra karamsar taraflarıyla öne çıksa da Oğlak burcu bir partneriniz varsa şanslı olduğunuzu söylemeden geçmeyelim.
KOVA BURCU (21 OCAK-18 ŞUBAT)
Değişimden korkmasıyla dikkat çeken bir başka burç ise Kova'lar. İlişkide partnerlerini de yönlendirmekten çekinir ve işin kötü tarafı her şeyi çok fazla düşünür. Öte yandan ilişkide "Kim haklı?" sorusuna da sık sık girebilir. Tartışmalarda uzlaşmak yerine kazanmaya odaklıdır.
BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)
Her ilişkisinin peri masallarından çıkmış gibi olmasını bekleyen Balık'lar ilişkilerinde yolunda gitmeyen şeyleri görmeyi pek sevmezler. Bu durumda genelde gerçeklerin üzerini kapatmalarına neden olur. Yeri geldiğinde fedakarlık yapabilir ve bildiğiniz gibi duygusal yapılarıyla bilinirler.