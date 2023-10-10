İlişkiniz bu yüzden yürümüyor olabilir! İşte burçların ilişkilerde en çok yaptığı hatalar

AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

Her şeyi uçlarda yaşayan Akrep'ler, ilişkilerinde de "Ya hep ya hiç!"dir. Mutsuz olduklarında her şeyi yakıp yıkabilir ve çevrelerine zarar verebilirler. Bu durum elbette ilişkilerine de yansıyarak zaman zaman büyük sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Eğer bir Akrep ile birlikteyseniz, sinirine ve yükselmelerine karşı dikkatli olmanızı öneririz.