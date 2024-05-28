İlişkiden hemen soğuyan 4 burç belli oldu: Bağlanmak onlara göre değil

OĞLAK BURCU

Keçi tarafından sembolize edilen Oğlak burcu, ilişkiler de dahil olmak üzere yaşamın her alanında istikrar ve güvenliğe değer veren pratik ve hırslı bir burçtur. Oğlaklar, kalp meselelerinde çekingen veya temkinli görünseler de son derece sadık ve kararlı ortaklardır. Ancak partnerlerinin gelecek için sağlam bir temel oluşturmaya eşit derecede yatırım yapmadığını hissederlerse ilişkiye olan ilgilerini kaybedebilirler. Oğlaklar hedef odaklıdırlar ve kariyerlerini veya kişisel isteklerini romantik ilişkilerinin önünde tutabilirler, bu da partnerlerinin onları geride tuttuğunu hissederlerse ilgilerini kaybetmelerine neden olabilir.