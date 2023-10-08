İki dünya bir araya gelse olmuyor: Birbiriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu

BALIK: İKİZLER, TERAZİ, YAY

İkizler veya Terazi, Balık için yoğun bir karışım olacaktır. Su burcu Balık, akıntıya ayak uydurabilir, ancak uyum ve sakinliği tercih eder ve İkizler veya Terazi'den daha fazla korumayı tercih eder. Ayrıca İkizler ve Terazi için normal olan, ancak sulu bir Balık için dayanılmaz olan aldatma sorunu da var. Balık burcunun birlikte yaşamanın en zor olduğu burçlardan biri de Yay burcudur. Yay sosyal olarak felsefe yapmayı sever, Balık ise bakış açılarını gizleme eğilimindedir. Biri diğerinden daha konuşkan olduğu için bu çatışmalara yol açabilir.