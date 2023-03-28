Hissettiği her şey gerçek olabilir: Sezgileri en güçlü 3 burç belli oldu

BALIK

Balık burçlarının kalpleri sevgi ile doludur. Onlar genellikle kimse hakkında kötü bir düşünceye sahip olmaz. Duygularını ve hislerini yoğun yaşarlar.

Balık burçlarının hayâl dünyası da çok gelişmiş olur. Başlarına gelebilecek iyi ya da kötü her durumu önceden hissettikleri için tedbirli davranırlar.