Hırslı ve inatçı Burçlar! Bu 3 Burç İnatçı Özellikleriyle Ömür Törpüsü

EN HIRSLI 3 BURÇ

Oğlak

Acımasız bir başarı ve statü arayışıyla hareket eden Oğlaklar, hakimiyet arayışlarında acımasız olabilirler. Soğuk, hesapçı doğaları ve kendi hırslarını her şeyden önce önceliklendirme eğilimleri, onları zorlu rakipler ve bazen de burçların en acımasız burçlarından biri haline getirebilir.

Boğa

Zodyak'ın sadık boğası Boğa tam bir inatçı keçidir. Sarsılmaz kararlılıkları ve sadakatleriyle tanınan Boğa bireyleri aynı zamanda uzlaşmaz da olabilirler. Çok ileri itildikleri zaman, en ateşli Koç burcuna bile rakip olabilecek bir güçle öfkelerini serbest bırakabilirler.

Koç

Zodyak'ın en korkusuz burçları arasında olan Koç burcu hırs yaparsa tanıyamazsınız. Aksiyon ve saldırganlık gezegeni Mars tarafından yönetilen Koç bireyleri, cesaretleri ve rekabetçi doğalarıyla tanınırlar. Ateşli enerjileri canlandırıcı olabilse de aynı zamanda saldırganlığa ve sabırsızlığa da dönüşebilir. Bu da onlara Zodyak'ın en kötü işaretlerinden biri olarak ün kazandırabilir.

Kaynak:Akşam