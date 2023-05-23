Her an karşınıza çıkabilir: Bu yıl bitmeden aşkı bulacak 5 burç
2022, sizin için hayal kırıklarıyla dolu ve kalbinizi kıran birçok hadisenin yaşandığı bir yıl olabilir ama gelecek sene yeni bir aşk kapınızı çalabilir. İşte 2023 yılında aşkla tanışacak beş burç.
BOĞA
Gelecek yıl aşk konusunda şanslı olacak burçların başında boğalar geliyor. Yılın ilk çeyreğinde hareketli bir dönem sizi bekliyor ancak yaz aylarına giriş yaptığınızda derin arzular gün yüzüne çıkacak. Henüz resmiyete dökülmemiş ilişkilerde büyük gelişmeler yaşanacak.
Eylül ayına girdiğinizde ise ilişkiler sizi biraz yoracak ve bu tür sohbetlerden kaçınmak isteyeceksiniz ancak yıl sonuna doğru yeni bir aşka yelken açma veya hali hazırdaki ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor.
KOVA
Kova’nın gelecek yıl aşk hayatlarına bakıldığında ruh eşlerini bulma olasılıkları çok yüksek görünüyor. Özellikle yılın ilk aylarında duygusal adımlar atmak yerine daha tutkulu ilişkilere adım atacaksınız.
Sizin için mükemmel olduğunu düşündüğünüz kişilerle karşılaşmanız oldukça olası. Bu kişiyi bulduğunuzda derin bir bağ kuracak ve mutluluğa ulaşacaksınız.