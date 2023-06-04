Her an hayal kırıklığı yaşayabilirler: Doğuştan kısmetsiz burçlar açıklandı
Her insanın günlük hayatta bir yaşam biçimi var. Bazı insanlar yaşanan olumsuzluklar mücadele etme konusunda başarılıdır. Ancak bazıları da gün içerisindeki olumsuzlukları tamamen kısmetsiz olmasına bağlar.
Genelde çok şanssız olan insanlar kendileri için doğru kararları yönetebilme konusunda da kararsız davranırlar. Ellerindeki fırsatları değerlendirme konusunda başaralı değillerdir.
Doğuştan kısmetsiz olan burçlar şöyle:
BALIK BURCU
Balık burcu hayatındaki her olumsuzluktan şikayet eder. O kadar hayal güçleri vardır ki, akılları her yere kadar sahte senaryolar üretebilir. Olumsuz stresleri çoğu zaman buradan kaynaklanmaktadır.
Ufak bir sorun da olsa güneş sistemindeki tüm noktaları birleştirir ve sebepsiz yere derin sıkıntıların içerisinde düşebilirler.
YENGEÇ BURCU
Yengeçler aşırı hassas burçlar arasında yer alır. Her türlü olumsuz durumda çok şikayet ederler. Dünyaları tamamen çökmüş gibi davranırlar.