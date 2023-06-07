Hemen affediyorlar: Asla kin tutmayan 3 burç belli oldu
Burçlar aleminin en şefkatli 3 burcu belli oldu. Bu burçların içerisinde kin ve nefret duyguları bulunmuyor. İşte hayatta her zaman affedici konumda olan o burçlar...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri bulunan ve kişinin hayatında önemli değişimlerin meydana gelmesini tetiklemektedir. Gökyüzünde meydana gelen olayların tamamı burçlar üzerinde çeşitli değişimlerin oluşmasına neden olurken, burçlar dünyasında bir takım ortak özelliklerde bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi ise kin ve düşmanlığı asla içlerinde barındıramayan kişilerdir. Bu burç hayatta her daim affedici tarafta olmaktadır. İşte o burçlar...
Yay burcu
24 Kasım - 22 Aralık tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler yay burcudur. Yay burçları genel özellikleri hemen hemen herkesle oldukça kolay bir şekilde iletişime geçebilen aynı zamanda elinden pek çok iş gelen burçlardır.
Yay burçları olaylara her zaman sempatik yaklaşırken, herhangi bir kişiye karşı kötü bir düşünde durumu içerisine girmez. İyi niyetli yaklaşmayı ve çoğunlukla affedici olmayı bilirler.